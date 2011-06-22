На сьогоднішніх торгах очікується новий виток падіння долара - експерт

На торгах у середу, 22 червня, загалом очікується новий виток падіння долара проти його високоприбуткових конкурентів. Пара євро/долар спробує наблизитися до позначки 1.45. Британський фунт, можливо, зміцниться до планки 1.63, а швейцарський франк в черговий раз випробує на міцність підтримку 0.84, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, в середу відбудеться чергове засідання ФРС США щодо грошово-кредитної політики. Засідання Комітету з операцій на відкритому ринку та прес-конференція голови ФРС Бена БЕРНАНКЕ зададуть основний вектор руху долара на найближчий час. Враховуючи не найкращі показники макроекономічних індикаторів у США, які вийшли останнім часом, очікується, що виступ глави ФРС буде більш жорстким, ніж раніше, в іншому випадку валюта США може знову опинитися під тиском.

У першій половині дня учасників ринку також очікує публікація протоколу останнього засідання Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії, а пізніше індикатор споживчої впевненості єврозони і індекс цін на житло в США.