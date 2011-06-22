Міжбанк: відкриття торгів - 7,9965/8,0015 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9965/8,0015 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2865/0,2868, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,5155/11,5235. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4397/1,4399 (вівторок — 1,4350/1,4352).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH розрахунками SPLIT – 7,9790/7,9890.