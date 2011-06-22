Мінфін розмістив ОВДП на суму 109,5 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 21 червня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 109 млн. 523,7 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, було розміщено облігації з терміном погашення 6 червня 2012 року на суму 65,05 млн. грн. з дохідністю 7,95% і облігації з терміном погашення 30 квітня 2014 року на суму 44,47 млн. грн. з дохідністю 10,1%.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.