В Україні в січні-травні зростання ВВП склало 5% – НБУ

У січні-травні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 8,8% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

На фоні зменшення бази порівняння минулого року у травні відбулося прискорення економічного зростання ІВБГ до 9,1% у річному вимірюванні (6,7% у квітні).

За даними НБУ, нарощування обсягів промислового виробництва сприяло збільшенню його внеску у зростання ІВБГ з 3,7 п.п. у квітні до 6,4 п.п. у травні.

Зменшення бази порівняння минулого року на фоні підвищеного попиту на паливо усередині країни сприяло прискоренню зростання промислового виробництва з 4,9% у квітні у річному вимірюванні до 8,6% у травні. Внесок виробництва коксу і продуктів нафтопереробки значно зріс — з "мінус" 1,8 п.п. у квітні до 0,6 п.п. у травні саме у зв`язку із зростанням виробництва нафтопродуктів. Зовнішній попит у травні майже не змінився і, відповідно, не мав значного впливу на показники промисловості - експортоорієнтовані галузі збільшили внесок у приріст виробництва здебільшого за рахунок зменшення бази порівняння минулого року.

У травні зростання будівництва тривало високими темпами, приріст обсягів будівельних робіт порівняно з відповідним періодом минулого року прискорився з 11,6% за 4 місяці до 13,2% за 5 місяців. Як і в попередні місяці, основні будівельні роботи здійснювалися в рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012 і фінансувалися в основному за рахунок державних коштів.

Також повідомляється, що зростання реальної заробітної платні сприяло подальшому нарощуванню обсягів роздрібного товарообігу (15,5% за 5 місяців до відповідного періоду минулого року), що визначало високий рівень внутрішнього споживчого попиту.

Стримуючим чинником розвитку галузі виступала складна економічна ситуація в Білорусі, яка негативно позначилася на показниках роздрібної торгівлі у прикордонних регіонах - Чернігівській, Житомирській, Рівненській і Волинській областях.

За даними Нацбанку, відповідно до динаміки ІВБГ зростання ВВП у травні трохи прискорилося. Зростання ВВП за 5 місяців залишилося на рівні близько 5%.