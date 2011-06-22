Тігіпко називає інфляцію до 10% успіхом уряду

Якщо за підсумками року в Україні вдасться утримати інфляцію на рівні до 10%, то це буде успіхом уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, кажучи про інфляційні очікування за підсумками року.

«Якщо нам цього року вдасться зберегти інфляцію нижче 10%, упевнений, для нас це буде успіхом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за наслідками 2011 року з 10,7% до 11,4%.

Довідка УНІАН. У держбюджеті України на 2011 рік передбачено рівень інфляції (грудень до грудня) 8,9%.