Тігіпко не виключає, що черговий транш кредиту МВФ буде надано наприкінці вересня

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що в разі початку роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) із перегляду програми співпраці з Україною наприкінці серпня кошти чергового траншу буде надано вже наприкінці вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на брифінгу.

«Якщо місія прибуде наприкінці серпня, то десь наприкінці вересня ми можемо отримати гроші МВФ», - сказав він.

Нагадаємо, 21 червня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що приїзд місії МВФ в Україну для перегляду програми співпраці очікується у вересні.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна отримала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by обсягом 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявляв голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог.