Тимошенко: ніяких боргів перед Міноборони Росії не існує

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що у неї немає ніякого боргу перед Міністерством оборони Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час брифінгу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це підтверджується тим, що борг, про існування якого нібито йдеться, не може обліковуватися 15 років. «Таких сум, про які йдеться, навіть близько не було», - сказала вона.

«Хочу ще раз наголосити, що держава Україна ніяких зобов’язань по будь-яким угодам з приватними структурами мати не може. Все це провокації, які добре сплановані і які робляться для того, щоб допомогти В.ЯНУКОВИЧУ розправитися зі своїми політичними опонентами», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що для неї є своєрідним компліментом, що команда В.ЯНУКОВИЧА «витягла проти неї справу 15-річної давнини».

Вона сказала, що всі кримінальні справи проти неї розвалюються, і тому не залишається нічого іншого, як доставати питання з 1996 року та діяльності ЄЕСУ. «Ніхто не повинен ніяких боргів покривати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ЗМІ з`явився лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра Миколи АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

"Міністерство оборони Російської Федерації звертається до вас для вирішення питань, пов`язаних з неналежним виконанням корпорацією "Єдині енергетичні системи України" взятих на себе зобов`язань перед Міністерством оборони РФ на виконання генеральної угоди... про порядок поставок продукції виробничо-технічного призначення для потреб Міністерства оборони РФ" , - наголошується в листі.

"В результаті неналежного виконання угод загальна сума непогашеної заборгованості корпорації "ЄЕСУ" перед Міністерством оборони РФ становить 405,5 мільйонів доларів", - заявили в російському відомстві.

"Прошу вас розглянути питання про погашення існуючої заборгованості в сумі 405,5 мільйонів доларів", - уточнює А.СЕРДЮКОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

У відповідь на це в БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти колишнього прем`єр-міністра, лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО.