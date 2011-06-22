Міжбанк: закриття торгів - 7,9940/7,9960 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9965/8,0015, на 12:00 ціни знизилися до 7,9960/7,9990. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 7,9940/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2865/0,2868, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2865/0,2867. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2860/0,2862. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,0050 (+0,0330).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4350/1,4430. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5155/11,5235, на 12:00 ціни знизилися до 11,5145/11,5215. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,4960/11,5020.