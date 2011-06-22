У Донецьку відкрито перший в Україні Сервісний центр з обслуговування платників податків

Сьогодні в Донецьку відкрито перший в Україні Сервісний центр з обслуговування платників податків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України.

"Сьогодні у рамках програми модернізації та реформування податкової служби на базі Калінінської інспекції у м. Донецьк ми презентуємо перший такий центр, завтра аналогічний захід відбудеться у м. Івано-Франківськ, а в подальшому ми маємо намір відкрити цілу мережу таких центрів в усій країні”, - відзначив голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час відкриття Сервісного центру з обслуговування платників податків.

Також він додав, що одне з головних завдань, визначених Президентом України для податкової служби, – це налагодження ефективних партнерських взаємовідносин з платниками податків. Саме тому Державна податкова служба запроваджує індивідуальний підхід до кожного платника, що має на меті зміну системи взаємовідносин між державною податковою службою і бізнесом, а також створення ефективної системи обслуговування платників податків.

"Важливим кроком на цьому шляху є створення сервісних центрів з обслуговування платників податків, в яких найвищий пріоритет матимуть потреби платника”, - підкреслив В.ЗАХАРЧЕНКО. За його словами, для комфорту платників ці центри працюватимуть з прискореним сервісом, послуги надаватимуться протягом подовженого робочого часу цілою низкою підрозділів податкової служби.

Основні завдання, які має виконувати центр: створення комфортних умов для платників податків з метою забезпечення ними повноти і своєчасності сплати до бюджету податків і зборів; надання їм комплексу послуг з отримання дозвільних документів, довідок, податкових консультацій; удосконалення процесу ухвалення податкової звітності від суб`єктів господарювання; забезпечення швидкого доступу платника до інформації тощо.