На сьогоднішніх торгах долар продовжить зниження - експерт

Валютна пара EUR/USD у четвер може знизитися до рівня 1.4300, а у випадку пробиття даної позначки, і в більш низький район - 1,4200. Пара GBP/USD може відійти до позначки 1.6000. Що ж до USD/ JPY і USD/CHF, то рух за цими парами, швидше за все, проходитиме у діапазонах, відповідно, 80.00-81.00 і 0.8350-0.8450, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, у четвер учасникам ринку варто звернути увагу на індекси PMI європейських країн. Прогноз загалом позитивний, тому можна очікувати зміцнення європейської валюти. Що ж до новин зі США, то прогнози щодо них, навпаки, говорять про можливе зниження курсу долара. Наприклад, очікується деяке зростання кількості первинних заявок на одержання допомоги з безробіття, а також зниження обсягу продажів на первинному ринку житла.