Міжбанк: відкриття торгів - 7,9945/7,9985 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9945/7,9985 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2847/50, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,4055/11,4125. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4270/72 (середа - 1,4397/99).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH розрахунками SPLIT (умова купівлі з різними датами валютування) – 7,9790/7,9890.