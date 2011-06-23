Обсяги відшкодування ПДВ зросли у 2,6 рази — до 16,7 млрд. грн.

Обсяги відшкодування ПДВ у січні-травні 2011 року зросли у 2,6 рази проти відповідного періоду 2010 року - до 16,7 млрд. грн.

Про сказав заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС.

Він підкреслив, що при цьому постійно зростає частка відшкодувань, проведених в автоматичному режимі. Кількість платників, які користуються правом автоматичного отримання компенсації ПДВ, збільшилася з початку року вп’ятеро, а сплачені їм суми - у 4,2 рази.

Більше 15 млрд. грн. (92%) відшкодування отримали підприємства-експортери, в тому числі у травні - 4,1 млрд. грн.

«Ці показники свідчать, що нам вдалося навести лад у найскладнішому питанні роботи податкового відомства. Ми припинили накопичувати борги, зуміли запровадити ефективний контроль для попереджання безпідставних відшкодувань, а також розробили прозорі та працездатні процедури сплати компенсацій сумлінним платникам податків», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Підприємствам з іноземним капіталом за п’ять місяців відшкодовано 7,6 млрд. грн. Обсяги виплат таким підприємствам мають стійку тенденцію до зростання: щомісячне відшкодування у травні зросло з 1,3 млрд. грн. до 1,5 млрд. грн.

«Я впевнений, що це позитивно вплине на інвестиційний клімат в країні та покращить репутацію Україні як надійного партнера для зарубіжного бізнесу», - підсумував заступник голови ДПС.