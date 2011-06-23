Київрада підвищила ставку за єврооблігаціями з 7,8% до 9,6%

14:19, 23 червня 2011
Фінанси
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Київська міська рада ухвалила рішення про підвищення з 7,8% до 9,6% максимальної ставки річних по єврооблігаціях, які плануються розмістити в найближчий час.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 86 із 110 депутатів Київради.

Як відомо, раніше ця ставка складала 7,8%.

В Києві мають бути випущені єврооблігації об’ємом до 300 млн. дол.

Заступник голови Київської держадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО повідомив, що з Міністерством фінансів попередньо узгоджено «коридор запозичень по єврооблігаціям.

За його словами, в понеділок планується «відкрити книгу запозичень».

Р.КРАМАРЕНКО повідомив, що на основі цього має бути прийнято рішення щодо розміщення грошей.

За його словами, вже 6 липня має бути остаточне рішення щодо отримання 300 млн. дол., 200 млн. дол. з яких підуть в рахунок погашення попереднього займу.

Р.КРАМАРЕНКО звернувся до Київради щодо необхідності скликання 30 червня 2011 року позачергової сесії Київради для ухвалення остаточного рішення щодо розміщення єврооблігацій.

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