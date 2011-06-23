Білорусь з РФ і Казахстаном введуть обмеження в двосторонній торгівлі з Україною - посол

Білорусь у рамках своїх зобов`язань перед Митним союзом з Росією і Казахстаном має намір ввести одночасно з російською і казахстанською стороною з 1 січня 2012 року обмеження в двосторонній торгівлі з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У зоні вільної торгівлі (між Білоруссю й Україною – УНІАН) до 1 січня 2012 року жодних вилучень вводитися не буде», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

Водночас, за його словами, можливі вилучення у взаємній торгівлі обговорюватимуться кожною країною – учасницею Митного союзу на двосторонньому рівні.

«Не може бути такого, аби учасник Митного союзу, одна з країн – чи то це буде Казахстан, чи то Росія – будуть за одним правилом працювати: тарифне, нетарифне регулювання, вилучення, а Білорусь залишатиметься осторонь. Вона буде підпорядкована тим законодавчим актам, які прийняті в Митному союзі», - наголосив дипломат.

Відповідаючи на запитання кореспондентові УНІАН про те, щодо яких груп товарів можуть бути введені вилучення, В.ВЕЛИЧКО сказав: «Припустимо, що якщо зі спиртних (товарів) у Казахстану і Україна з тютюнових виробів і нафтопродуктів, - зрозуміло, що вони діятимуть для всіх країн Митного союзу».

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив про відсутність підстав розраховувати на приєднання України до Митного союзу Білорусі, Казахстану й Росії.

"Але надія завжди вмирає останньою. Ми все ж хотіли б бачити Україну в Митному союзі", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, додавши, що з цього питання думка білоруської сторони збігається з позицією керівництва Росії.

Глава Білоруської держави відзначив, що у вирішенні питання про приєднання України до Митного союзу і Єдиного економічного простору є ряд об`єктивних і суб`єктивних чинників. На його думку, колишнє керівництво України "дуже далеко відвело країну від пострадянських інтеграційних процесів", до того ж Захід і Америка "тримають Україну, можна сказати, на короткому повідку".

"Україна нині дотримується політики зони вільної торгівлі. Але Росія правильно ставить питання: а як же СОТ? Якщо обнулити мита з деяких товарів, то через Україну, як через чорну дірку, до Росії і до нас можуть піти товари з ЄС, із заходу, і зруйнувати економічну стабільність", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, у зв`язку з цим Білорусь наголошує на необхідності введення групи вилучень з режиму зони вільної торгівлі, який формуватиметься в СНД, включаючи Україну.