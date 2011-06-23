Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9940-7,9955 грн. / дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9945 / 7,9985, до 12:00 ціни знизилися до 7,9940 / 7,9965. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9940 / 7,9955 грн. / дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2847 / 0,2850, до 12:00 ціни знизилися до 0,2846 / 0,2848. До закриття торгів ціни сягнули рівня 0,2860 / 0,2862.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,1250 (+0,1200).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4270 / 1,4272, а до 15:00 знизилися до 1,4222 / 1,4224.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 11,4055 / 11,4125, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,4120 / 11,4185. До закриття торгів цінові показники по EUR / UAH впали до 11,3710 / 11,3765.