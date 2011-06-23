Завтра відбудеться з'їзд АУБ

XV звітно-виборчий З'їзд Асоціації українських банків (АУБ) відбудеться 24 червня в 2011 р.

Про це УНІАН повідомила прес-служба АУБ.

Згідно з наданою інформацією, підтвердили свою участь та сплатили внески за участь у з'їзді 87 банків, що складає майже 80% від загальної кількості членів АУБ.

На порядку денному з'їзду звіт АУБ за останні чотири роки та обрання нового керівного складу Асоціації.

Довідка УНІАН. Асоціація українських банків створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація. На сьогодні до АУБ входять 119 банків, фінансових компаній та громадських організацій.