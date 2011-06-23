Фірташ: Україні необхідно розвивати державно-приватне партнерство

Україні необхідно розвивати державно-приватне партнерство, заявив журналістам Голова ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ за підсумками засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України.

Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі Д.ФІРТАША.

Оцінюючи засідання, Д.ФІРТАШ відзначив: «Вперше за всю історію України з‘явилась площадка для діалогу бізнесу та влади. Зазвичай нас викликали, щоб запитати де податки».

За словами Д.ФІРТАША, часто трапляється так, що держава та бізнес знаходяться по різні боки барикад. Тому зустріч президента країни з інвесторами є добрим сигналом для економіки.

«Повинен бути двосторонній рух. Нам необхідно державно-приватне партнерство, його потрібно побудувати», - підкреслив Д,ФІРТАШ.