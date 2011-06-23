Україна та Ізраїль проводять консультації щодо запровадження вільної торгівлі між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер, 23 червня, на брифінгу журналістам повідомив заступник міністра економіки України Василь МАРМАЗОВ.

Він зазначив, що офіційні переговори з цього приводу почнуться по завершенні консультацій.

«Переговори йдуть поки на рівні консультацій. Офіційні переговори розпочнуться, коли буде надано мандат делегаціям (від глав держав - УНІАН) », - сказав В. МАРМАЗОВ.

На сьогоднішній день, зазначив він, відбулося вже кілька консультацій і на листопад заплановано засідання експертної групи з питання введення вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року, перебуваючи з візитом в Єрусалимі, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав Ізраїль вжити заходів для завершення переговорів про вільну торгівлю в поточному році.

У листопаді минулого року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що у 2011 році між Україною та Ізраїлем буде укладено угоду про вільну торгівлю.

9 лютого 2011 вступило в силу підписана 21 липня 2010 року угода про безвізовий режим між Україною та Ізраїлем. Відтепер громадяни України та Ізраїлю зможуть відвідувати країни без віз на період, що не перевищує 90 днів, протягом 180 днів.