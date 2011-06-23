Податкова ініціює перехід від щоквартального декларування податку на прибуток до щорічного. Про це повідомив Голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час розширеного виїзного засідання Правління Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

„Наразі до другого читання готується законопроект, який передбачає ще цілу низку змін до Податкового кодексу, а саме: надання узагальнюючих письмових податкових консультацій, удосконалення процедур погашення податкового боргу, встановлення річного податкового періоду з податку на прибуток, тобто запровадження подання лише річної декларації, і т.д” – зазначив Голова податкового відомства.

Під час зустрічі з представниками бізнесових кіл, присвяченій налагодженню системного діалогу між владою і бізнесом, Віталій Захарченко, розповів про запроваджені податковою службою інновації. Зокрема йшлося про результати автоматичного відшкодування ПДВ, обговорювалися питання щодо скорочення кількості планових перевірок суб’єктів господарювання, запровадження Єдиного реєстру податкових накладних.

Зустріч з представниками бізнесу відбулась в рамках робочої поїзди Голови ДПС України В.Захарченка до міста Івано-Франківськ. Під час якої було урочисто відкрито другий в України Сервісний центр обслуговування платників податків.