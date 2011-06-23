Держава з початку року відшкодувала бізнесу 20,7 млрд. грн. ПДВ – голова ДПСУ

Держава з початку нинішнього року відшкодувала бізнесу податок на додану вартість на суму 20 млрд. 700 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 23 червня, в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«Інформую вас, що цього року, на сьогодні ми повернули податок на додану вартість бізнесу у сумі 20 млрд. 700 млн. грн., - відзначив він. – Це фактично на 13,7 млрд. грн. більше, ніж було повернуто минулого року».

«Безумовно, це питання ми ще не зняли з порядку денного, тому що накопичили великі борги попередники. Але ми цю проблему розв`яжемо, і це питання не буде так гостро стояти, - додав В. ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, розмір відшкодування податку на додану вартість по реальному експорту у 2011 році, за попередніми розрахунками уряду, становитиме близько 37 млрд. грн.