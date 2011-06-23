Захарченко позитивно оцінює ідею об’єднання податкової і митної служб

Голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО позитивно оцінює ідею створення єдиної податково-митної служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«З боку державного службовця, я також бачу позитив в такій організації, - наголосив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, він вивчав досвід за кордоном, і дуже багато держав пішли саме таким шляхом. «Наприклад, Велика Британія, Франція, Нідерланди, з колишніх республік СРСР - Естонія і Латвія. І решта інших держав пішли по такому шляху створення єдиної служби», - сказав голова ДПС.

На його думку, треба виходити з того, «що воно дає для людини, яка живе в державі». «Якщо це позитив для людини, то це позитивне, якщо ні, то не потрібно за це братися, - додав В.ЗАХАРЧЕНКО. - З цього принципу ми виходимо до всіх нововведень. Якщо це зручно, комфортно, якщо знижує ризики для людини, тоді це треба впроваджувати».

За його словами, «позитивно те, що людина ходить до одної інстанції і не ходить по кабінетах». «Позитивно те, що людина отримує максимально сервісні послуги», - зауважив голова ДПС України.

Також, вважає В.ЗАХАРЧЕНКО, в результаті створення такої об`єднаної митно-податкової служби перш за все збільшаться надходження до бюджету.

«Ви знаєте, що це питання виносилося на засідання Кабінету міністрів. Але це рішення, перш за все, за Президентом країни. Ми можемо створити сучасний орган, який би надавав високоякісні послуги для платників податків», - підкреслив голова ДПС.