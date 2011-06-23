Перевірити подану звітність платникам податків допоможуть фахівці Сервісних центрів.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час відкриття Сервісного центру обслуговування платників податків в Івано-Франківську, повідомила УНІАН прес-служба ДПСУ.

„В одному з залів Сервісного центру нами обладнано понад два десятки робочих місць, на яких працівники різних підрозділів зможуть в оперативному режимі відпрацювати подану платником декларацію, звернути увагу на помилки або свідомі порушення, надати вичерпну консультацію з заповнення або навіть провести камеральну перевірку. І все це при повній прозорості, що унеможливлює будь-які корупційні діяння, та в одному приміщенні”, - додав голова податкового відомства країни.

Відкритий сьогодні в Івано-Франківську Сервісний центр обслуговування платників податків - другий в Україні. Він складається з трьох залів, кожному з яких притаманна своя особлива функція. Так наприклад, у залі №1 платник може отримати будь-яку дозвільну документацію (свідоцтво, патент, довідку), у залі № 2 відбуватиметься прийом звітності, а у залі № 3, відповідно, перевірка наданої звітності.

„Сьогодні податкові інспекції надають значну кількість послуг платникам податків, але роблять це різні підрозділи, відділи, сектори, тощо. Відповідно, платнику доводиться контактувати з великою кількістю співробітників, ходити по кабінетах, відстоювати черги. З відкриттям наших центрів ми зводимо ці проблеми нанівець” ,- підкреслив В. ЗАХАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший Сервісний центр обслуговування платників податків відкрився 22 червня у Донецьку, а згодом планується такі центри відкрити по всій Україні. Основні завдання центрів – створення комфортних умов для платників податків, надання комплексних послуг з отримання дозвільних документів, удосконалення процесу приймання податкової звітності тощо.