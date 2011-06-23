Перевірити подану звітність платникам податків допоможуть фахівці Сервісних центрів
Перевірити подану звітність платникам податків допоможуть фахівці Сервісних центрів.
Про це повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час відкриття Сервісного центру обслуговування платників податків в Івано-Франківську, повідомила УНІАН прес-служба ДПСУ.
„В одному з залів Сервісного центру нами обладнано понад два десятки робочих місць, на яких працівники різних підрозділів зможуть в оперативному режимі відпрацювати подану платником декларацію, звернути увагу на помилки або свідомі порушення, надати вичерпну консультацію з заповнення або навіть провести камеральну перевірку. І все це при повній прозорості, що унеможливлює будь-які корупційні діяння, та в одному приміщенні”, - додав голова податкового відомства країни.
Відкритий сьогодні в Івано-Франківську Сервісний центр обслуговування платників податків - другий в Україні. Він складається з трьох залів, кожному з яких притаманна своя особлива функція. Так наприклад, у залі №1 платник може отримати будь-яку дозвільну документацію (свідоцтво, патент, довідку), у залі № 2 відбуватиметься прийом звітності, а у залі № 3, відповідно, перевірка наданої звітності.
„Сьогодні податкові інспекції надають значну кількість послуг платникам податків, але роблять це різні підрозділи, відділи, сектори, тощо. Відповідно, платнику доводиться контактувати з великою кількістю співробітників, ходити по кабінетах, відстоювати черги. З відкриттям наших центрів ми зводимо ці проблеми нанівець” ,- підкреслив В. ЗАХАРЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, перший Сервісний центр обслуговування платників податків відкрився 22 червня у Донецьку, а згодом планується такі центри відкрити по всій Україні. Основні завдання центрів – створення комфортних умов для платників податків, надання комплексних послуг з отримання дозвільних документів, удосконалення процесу приймання податкової звітності тощо.