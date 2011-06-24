Москва. Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ представлятиме Україну на засіданні Економічної ради СНД у Москві 28 червня.

Про це УНІАН повідомили в дипломатичних колах.

За інформацією прес-служби Виконкому СНД, 50-е засідання Економічної ради СНД намічено провести 28 червня на території Всеросійського виставкового центру в Москві.

Того ж дня на ВВЦ відкриється міждержавна виставка, присвячена 20-річчю Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня А.КЛЮЄВ заявив, що Україна готова до підписання договору про зону вільної торгівлі СНД на засіданні Економічної ради Співдружності.