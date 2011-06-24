Податковий кодекс позитивно вплинув на надходження коштів до бюджету – голова ДПСУ

Прийняття Податкового кодексу позитивно вплинуло на надходження коштів до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 червня на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО, відповідаючи на запитання, як вплинуло прийняття Податкового кодексу на надходження до бюджету. «Аналіз надходжень до бюджету за 5 місяців 2011 року свідчить, що прийняття Податкового кодексу на наповнення бюджетів різних рівнів вплинуло позитивно, - наголосив голова ДПС України. - Ми бачимо динаміку надходжень».

За його словами, збільшення надходжень пов’язано із внесенням змін у законодавство, із «детінізацією економіки, яку здійснюють державні податкові служби, а також з економічним зростанням в цілому в державі».

«Зокрема. що стосується Івано-Франківщини, то за січень-травень до Зведеного бюджету України зібрано майже 1,8 млрд. грн. або на 62,3% більше, ніж минулого року, - повідомив В.ЗАХАРЧЕНКО. - До місцевих бюджетів надійшло 565 млн. грн., що перевищило минулорічні показники майже на 22%. Ми бачимо, що прийняття

Податкового кодексу на наповнення місцевих бюджетів якось негативно не вплинуло».

Він також повідомив, що у січні-травні 2011 р. до Зведеного бюджету України надійшло майже 109 млрд. грн., що на 35,5% більше ніж за відповідний період минулого року. За словами В.ЗАХАРЧЕНКО, до Державного бюджету за 5 місяців надійшло 86,6 млрд. грн. , а до місцевих – 28,1 млрд. грн., що фактично на 2,8 млрд. грн. більше ніж торік.