Україна має повернутися до планування економічного розвитку – експерт

Уряд України має продовжити практику розробки програм економічного і соціального розвитку, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«Урядовий документ як план з графіком – це дуже потрібно… Країна має жити по плану», - наголосив він, презентуючи аналітичну доповідь «Міжнародний досвід структурних реформ» в Києві.

В.Фесенко також нагадав про розроблену і затверджену Кабінетом міністрів України на початку 2011 року Програму розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності на 2011-2015 роки, метою якої є підвищення конкурентоздатності та поступове наближення структури промисловості України до європейських держав шляхом модернізації промисловості.

На його думку, саме прийняття цих двох урядових документів дозволить забезпечити ефективну державну політику на наступні роки.

«Поєднання двох стратегій, з одного боку – технічної модернізації, а з іншого – дерегуляції, - це якраз відповідає і міжнародному досвіду… Мені здається, в уряді є люди, які це розуміють, і які над цим працюють. Клюєв (перший віце-прем’єр-міністр Андрій Клюєв - ред.), який як колишній інженер та досвідчений урядовець, розуміє необхідність технічної модернізації. Мені здається, це йому навіть близько. І Колесніков, і Тігіпко, який раніше був міністром економіки, вони дуже добре розуміють необхідність дерегуляції», - зазначив експерт.

Він додав, що найбільш жорстка боротьба чиновництва розгортатиметься проти дерегуляції, а тому «саме тут потрібна жорстка і політична, і адміністративна воля».