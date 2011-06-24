У п'ятницю пара EUR/USD буде торгуватися в діапазоні 1.4150-1.4300 - експерт

На торгах у п'ятницю, 24 червня, валютна пара EUR / USD буде торгуватися в діапазоні 1.4150-1.4300, GBP / USD - в 1.5900-1.6100. USD / CHF, ймовірно, продовжить знижуватися, підтримкою виступить рівень 0.8350. USD / JPY буде рухатися в діапазоні 80.00-81.00, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україну.

Як відзначають аналітики, в п'ятницю учасники ринку чекають публікації індикатора умов ділового середовища від IFO по Німеччині, прогнозні значення за яким говорять про зниження, що може чинити тиск на європейську валюту. Дані по ВВП США також можуть надати підтримку долару.