Кабмін залучив як фінансового радника компанію Goldman Sachs

Кабінет міністрів України залучив як фінансового радника компанію Goldman Sachs.

Відповідне розпорядження №571 від 20 червня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, компанію залучено як радника з питань управління фінансовими інвестиціями, державним й гарантованим державою боргом, здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень, а також із інших питань реалізації державної фінансової політики, за її ж пропозицією.

Залучення компанії Goldman Sachs як радника, згідно з розпорядженням, відбуватиметься на безоплатній основі.

Довідка УНІАН. Goldman Sachs - один із найбільших інвестиційних банків у світі. Створено в 1869 році в Нью-Йорку Goldman Sachs працює в 65 країнах світу. Банк у 2009 році отримав понад 45 млрд. доларів доходу, отримавши понад 13 млрд. доларів чистого прибутку.

Капіталізація 376 компаній (24 з яких іноземні) на Варшавській фондовій біржі становить близько 270 млрд. доларів, 160 млрд. із них - капіталізація польських фірм.