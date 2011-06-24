У червні автоматичне відшкодування ПДВ може досягти 73% - голова ДПСУ

У червні цього року автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) може досягти 73%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО у четвер під час зустрічі з підприємцями в Івано-Франківську. «Якщо в січні цього року ПДВ у автоматичному режимі ми відшкодували 24 підприємствам, то вже в квітні 122, - сказав він. - Майже половина задекларованих сум вже відшкодовується автоматично».

В.ЗАХАРЧЕНКО також звернув увагу присутніх на скорочення повного терміну відшкодування ПДВ до 26 днів.

Голова Податкової також повідомив, що, наприклад, у першому півріччі минулого року до бюджету надходило щомісячно 3 млрд. грн ПДВ, а цього року – 6-7 млрд. грн ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 23 червня, в Івано-Франківську В.ЗАХАРЧЕНКО заявив, що з початку нинішнього року держава здійснила відшкодування бізнесу податку на додану вартість на суму 20 млрд. 700 млн. грн.

Нагадаємо, що автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачено Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.