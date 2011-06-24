ДПСУ планує створити єдиний національний офіс з обслуговування великих платників податків

Державна податкова служба України планує створити єдиний національний офіс з обслуговування великих платників податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 23 червня в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО, відповідаючи на запитання про модернізацію роботи податкових служб.

«Ми плануємо створити єдиний національний офіс з обслуговування великих платників податків, - наголосив В.ЗАХАРЧЕНКО, - Чому великих, щоб ви зрозуміли? У нас в державі є 1152 великих платники податків, які, фактично, сплачують до бюджету 72%, тобто наповнюють бюджет на 72%. Тому для них будемо робити нові сервісні послуги, які дозволять на ранній стадії з’ясувати, виявляти якісь проблемні питання. Щоб ми не приходили з перевіркою на це підприємство, щоб ми не приходили туди з написанням акту, а щоб ми і платник податку мали можливість з’ясувати відносини ще на тій стадії, коли ще не подається звітність електронна. Тоді ще можна внести якісь зміни і не доводити цю справу до апеляцій чи судових процесів і таке інше. В цьому напрямку ми і працюємо по методу горизонтального моніторингу».

Він також повідомив. що модернізуючи податкові служби, використовують новітні технології. «Зокрема, впроваджуємо сервісні центри з обслуговування платників податків (вчора такий відкрили в Івано-Франківську – УНІАН), впроваджуємо так званий горизонтальний моніторинг, а це взагалі нове для нашої держави», - додав посадовець.