Кабмін залучив в якості фінансового радника компанію Goldman Sachs

Кабінет міністрів України залучив в якості фінансового радника компанію Goldman Sachs.

Відповідне розпорядження № 571 від 20 червня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, компанія залучена в якості радника з питань управління фінансовими інвестиціями, державним та гарантованим державою боргом, здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, а також з інших питань реалізації державної фінансової політики, за її ж пропозицією.

Залучення компанії Goldman Sachs в якості радника, згідно з розпорядженням, буде відбуватися на безоплатній основі.

Довідка УНІАН. Goldman Sachs - один з найбільших інвестиційних банків у світі. Створений в 1869 році в Нью-Йорку Goldman Sachs працює в 65 країнах світу. Банк в 2009 році отримав більше 45 млрд. доларів доходу, отримавши понад 13 млрд. доларів чистого прибутку.

Капіталізація 376 компаній (24 з яких іноземні) на Варшавській фондовій біржі становить близько 270 млрд. доларів, 160 млрд. з них - капіталізація польських фірм.