Податкова націлилася "на виявлення ризиків" - Захарченко

Податкові служби щоквартально зменшують кількість перевірок для сумлінних платників податків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на зустрічі з підприємцями області в Івано-Франківську голова ДПС України Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, діяльність податкових служб націлюється «на виявлення ризиків, тобто на роботу тих, хто не платить податки взагалі, або бере участь в їх мінімізації, тобто в різних схемах протиправних».

«Зараз нагляд за тими, хто платить податки, ми зменшуємо, - зазначив В. ЗАХАРЧЕНКО. - І, взагалі, кількість перевірок сумлінних платників податків ми щоквартально в цьому році зменшуємо. Зокрема, у першому кварталі ми провели таких перевірок лише на 30%. Подивилися на динаміку, яка відбувається з надходженнями до бюджету та інші показники, - побачили, що ми нічого не втрачаємо. Тому ми вирішили піти ще далі і скоротили на 54% перевірки на додану вартість. І ми бачимо, що у нас є взаєморозуміння з цими платниками ».

Голова ДПСУ нагадав підприємцям, що цього року діє наказ «про фактичну заборону перевірок щодо малого та середнього бізнесу». «Тільки у виняткових випадках проводимо такі перевірки, - додав він, - якщо є розбіжності, якщо задіяні схеми мінімізації сплати податків або є заяви відповідних органів щодо таких платників».