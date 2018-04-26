Що відповів бізнес Президенту на питання, «яка погода в Україні»...

Питання вливань в економіку України, яка гостро потребує інвестування, аспекти співпраці влади і бізнесу обговорювали на пленарному засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, яке пройшло 23 червня в Києві. Серед його учасників - Рінат Ахметов, В`ячеслав Богуслаєв, Вадим Новинський, Дмитро Фірташ, а також представники великих іноземних компаній, зокрема, «Макдональдз», «Ернст енд Янг», «Арселор Міталл», «Лукойл», «Майкрософт» та ін. Також на зустрічі були присутні керівники банків, в т.ч. «Сбербанку Росії», «Райфайзен Банк Авалю», «Банку ВТБ».

Відкриваючи засідання, Президент України Віктор Янукович зазначив, що бізнес повинен дати відповідь, чи влаштовує його існуючий рівень партнерства з владою, чи потрібно вносити зміни в ці відносини, і взагалі, чи правильно проводяться реформи в Україні. «Я переконаний, що ми приречені співпрацювати спільно і розраховувати, що ми будемо займатися реформами все життя, бо світ змінюється, і сучасні виклики, які існують сьогодні в світі, вони також будуть змінюватися. І нам потрібно буде весь час прилаштовуватися і своєчасно приймати рішення», - сказав Президент.

Він зазначив, що в більшості випадків прислухається до пропозицій бізнесу, звертаючись до якого він запитав: «Яка погода в Україні, з вашої точки зору?»...

Бізнес відповів:

Генеральний директор і голова правління компанії АрселорМіттал Лакшмі Міттал висловив впевненість, що новостворена Рада може зіграти ключову роль у розробці рекомендацій щодо удосконалення інвестиційного клімату в країні. Він заявив про готовність компанії АрселорМіттал брати участь у розробці цих рекомендацій і робити свій внесок у побудову іміджу України як країни, привабливої для інвестицій. Лакшмі Міттал підтвердив бажання розвивати свій бізнес у країні. Говорячи про 5-річну історію компанії АрселорМіттал в Україні, Лакшмі Міттал зазначив, що вона може бути прикладом співпраці між урядом та інвестором, а також знаходження взаєморозуміння та компромісних рішень у складних умовах.

Серед перешкод для створення привабливого інвестиційного клімату в країні Лакшмі Міттал назвав труднощі з відшкодуванням ПДВ, у тому числі практичну необхідність сплати авансових платежів з податку на прибуток у розмірі 50% одержуваних сум бюджетного відшкодування з ПДВ. Він відзначив певний прогрес в цій області і дав високу оцінку уряду за забезпечення автоматичного повернення ПДВ, яке проводять вже протягом 3 місяців. Лакшмі Міталл висловив сподівання, що автоматичне відшкодування ПДВ буде мати системний характер, а уряд якомога швидше знайде вирішення проблеми з поверненням боргу з ПДВ, що утворився в 2010 році.

Під час особистої зустрічі Лакшмі Міттал і Президент обговорили перспективи розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Глава ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ заявив, що в Україні необхідно розвивати державно-приватне партнерство. Оцінюючи минуле засідання, він зазначив: «Вперше за всю історію України з`явився майданчик для діалогу бізнесу і влади. Зазвичай нас викликали, щоб запитати, де податки».

За словами Дмитра Фірташа, часто трапляється так, що держава і бізнес знаходяться по різні сторони барикад. Тому зустріч Президента країни з інвесторами є хорошим сигналом для економіки. «Має бути двосторонній рух. Нам необхідне державно-приватне партнерство, його потрібно побудувати», - підкреслив Дмитро Фірташ.

Власник компанії СКМ Рінат Ахметов підкреслив, що «головне на сьогодні те, що у влади і бізнесу одна мета. Ми всі хочемо, щоб Україна була сильною країною з сильною економікою. Ми всі хочемо створювати робочі місця. І ми всі хочемо, щоб у нашій країні не було бідних. Але для цього нам потрібен економічний ріст. А економічного зростання без вітчизняних та іноземних інвестицій не буває. Інвестиції йдуть туди, де є сприятливий інвестиційний клімат». «Що потрібно інвестору? Верховенство права, повага прав приватної власності, свобода слова і свобода особистості, стабільність, прозорість та передбачуваність. І рівні правила гри для всіх. ...Президент Янукович йде дорогою реформ. Реформи - це найскладніша, найважча дорога. Але це єдина дорога, яка приведе Україну до успіху», - сказав Рінат Ахметов.

"Ми сьогодні зібралися у Президента, щоб обговорити інвестиційну погоду в Україні. Багато хто прийшов до висновку, що сьогодні березень. У березні буває холодно, а в червні - жарко. Тому ми прагнемо квітня", - сказав Рінат Ахметов.

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Томас Міров висловив упевненість, що співпраця в рамках Ради вітчизняних та іноземних інвесторів буде плідною. «Ми вітаємо сьогоднішню першу нараду, перше засідання і будемо чекати продовження цієї роботи на постійній основі вже в робочій, експертній площині, в робочих групах, які будуть працювати в подальшому і готувати наступну нараду», - сказав він.

У свою чергу, голова наглядової ради ЗАТ «Смарт-холдинг» Вадим Новинський зазначив, що відкритість української економіки для іноземних інвесторів зробить вітчизняний бізнес більш привабливим, конкурентоспроможним. «Сьогоднішня зустріч показала, що влада хоче діалогу з бізнесом і готова прислухатися до наших рекомендацій. Тому ми ведемо конструктивний діалог і готові й надалі брати участь в роботі цієї Ради», - підкреслив Вадим Новинський.

За результатами засідання буде підготовлена пам`ятна записка і відповідне доручення Президента. За словами радника Президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента, виконавчого секретаря Ради Андрія Гончарука, «проект буде підготовлений за пропозиціями всіх учасників Ради та їх представників».

Як зазначив А.Гончарук, пленарні засідання Ради будуть проходити раз на рік, а в перерві між ними працюватимуть експертні групи, діяльність яких буде координуватися відповідним комітетом інвесторів. «Таким чином, безперервний, постійний діалог між владою та інвесторами буде підтримуватися», - підкреслив радник Президента, виконавчий секретар Ради.

Час покаже, якими будуть результати діалогу влади та бізнесу...

Ніна Сорока (УНІАН)