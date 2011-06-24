Греція знову звернулася до ЄС і МВФ за допомогою

Уряд Греції направило офіційний запит ЄС і МВФ про надання додаткової фінансової допомоги, повідомляє Лента.ру з посиланням Agence France-Presse.

Про отримання відповідного запиту від прем'єр-міністра Греції Георгіоса ПАПАНДРЕУ говориться в спільній заяві учасників саміту країн Євросоюзу, поширеній увечері в четвер, 23 червня. Рішення про надання допомоги Греції, повідомляється в документі, планується прийняти на початку липня. Ситуація в Греції одна з основних тем дводенного саміту ЄС, що відкрився 23 червня.

Раніше повідомлялося, що в рамках другого етапу фінансової допомоги Євросоюз виділить Греції більше 100 мільярдів євро. Ключовою умовою надання додаткової допомоги Євросоюз назвав прийняття Грецією програми антикризових заходів, що включає в себе скорочення витрат бюджету на 28 мільярдів євро.

Греція, державний борг якої наближається до 350 мільярдів євро, знаходиться на межі дефолту. Євросоюз і МВФ раніше вже виділили Греції 110 мільярдів євро, однак цього виявилося недостатньо для виведення країни з кризи.

Прем'єр-міністр Греції Г. ПАПАНДРЕУ 17 червня провів перестановки в уряді, призначивши, зокрема, нового міністра фінансів. 21 червня парламент Греції виніс вотум довіри оновленого кабінету міністрів. Підтримка парламенту, повідомлялося після голосування, дозволить прем'єр-міністрові Греції продовжити реалізацію антикризової програми, від виконання якої залежить отримання країною фінансової допомоги.