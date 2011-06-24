АУБ підозрює НБУ в зриві сьогоднішнього з'їзду асоціації

Асоціація Українських Банків (АУБ) підозрює Національний банк України в тиску на членів асоціації, який призвів до масового відкликання заявок на участь у сьогоднішньому з`їзді банківського об`єднання, з наступним його зривом через відсутність кворуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в п`ятницю, 24 червня, президент АУБ Олександр СУГОНЯКО.

Як повідомив присутній на прес-конференції голова ради АУБ, народний депутат України Станіслав АРЖЕВІТІН, станом на 10:00 четверга, 23 червня, свою участь у XV з`їзді АУБ підтвердили і внесли внески 87 банків, що становить 80% від загальної кількості членів АУБ . Таким чином, необхідний кворум для правомочності з`їзду (складає 55 банків) був забезпечений.

При цьому, за словами С. Аржевітіна, у другій половині дня 23 червня сталася масова відмова банків від участі в з`їзді. На 17:00 23 червня були відкликані заявки 41 банком, у зв`язку з чим був зірваний кворум з`їзду.

Як повідомив А. СУГОНЯКО, у зв`язку із тим що трапилося керівництво АУБ звернулося з листом до першого заступника голови НБУ Юрія КОЛОБОВА та заступника голови НБУ Ігоря Соркіна. Зокрема в листі АУБ відзначає, що «очевидно, що така ситуація навколо з`їзду АУБ не могла скластися без втручання впливових чиновників».

А. СУГОНЯКО зазначив, що АУБ просить керівництво НБУ пояснити дану ситуацію, зокрема, з огляду на зустріч НБУ та АУБ 22 червня, під час якої в Нацбанку підкреслили зацікавленість поглиблення професійної співпраці з АУБ.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, чи має АУБ інформацію про тиск з боку НБУ на керівництво комбанків, які виявили бажання взяти участь у з`їзді, А. СУГОНЯКО сказав: «За словами банкірів, до цього відкликання (заявок на участь у з`їзді - УНІАН ) і впливу на власників банків і голів правлінь, мали відношення деякі названі чиновники Національного банку України. Але це факти, які на словах були сказані, і які ми перевіряємо».

За інформацією АУБ, до порядку денного XV з`їзду Асоціації було внесено звіт АУБ за останні чотири роки, а також обрання нового керівництва АУБ. Зокрема, на з`їзді планувалося переобрати голову ради АУБ, президента АУБ, новий склад ради АУБ, внести зміни до статуту АУБ і розглянути ряд інших питань.