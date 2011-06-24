Сальдований збиток українських банків скоротився в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Сальдований збиток українських банків в січні-травні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротився в 7,5 раза – до 1 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 5,2% і становлять 56,7 млрд. грн., витрати – скоротилися на 6,0%, до 57,7 млрд. грн.

За даними НБУ, дохідна частина на 81,2% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 12% – за рахунок комісійних доходів.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 41,4%, загальні адміністративні витрати – 22,3%, відрахування в резерви – 22,6%.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 червня 2011 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 19 банків.

Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже в 3 рази – до 13,027 млрд. грн.