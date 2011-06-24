Клюєв нагородив кращих співробітників митної служби з нагоди 20-річчя створення відомства

Перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ вручив нагороди Кабінету міністрів України кращим працівникам Державної митної служби, а також дипломи з відзнакою кращим випускникам Академії митної служби України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єра.

Також А.КЛЮЄВ від імені уряду України привітав працівників митної служби з нагоди 20-річчя її створення.

На урочистому засіданні А.КЛЮЄВ зачитав привітання від імені прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Крім того, перший віце-прем`єр вручив погони керівництву центрального апарату Держмитслужби та регіональних митниць, яким указом Президента України присвоєно спеціальні звання.

Також А.КЛЮЄВ оглянув моніторинговий центр Держмитслужби, офіційна презентація якого відбулася під час урочистостей з нагоди 20-річчя відомства.

Моніторинговий центр створено для оперативного реагування на звернення, що надходять від громадян і суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ із 23 червня перебуває у відпустці. В період відпустки прем`єр-міністра обов`язки глави уряду виконує перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.