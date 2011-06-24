Банкір: керівництво АУБ позбавило банкірів можливості участі в XV з'їзді Асоціації

Керівництво Асоціації українських банків (АУБ) позбавило учасників можливості потрапити на черговий XV з`їзд. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив президент Харківського банківського союзу Анатолій ВОЛАК, коментуючи заяву керівництва АУБ про адміністративне втручання в діяльність Асоціації та зрив XV з`їзду АУБ.

За словами А.ВОЛАКА, частина делегатів тільки напередодні ввечері отримали запрошення та порядок денний з`їзду. «Безпрецедентність цих подій полягала в тому, що спочатку керівництво Асоціації тричі відмовилося провести зустріч з радою Асоціації - органом, який їх найняв. Більше того, коли цей скандальний з`їзд розпочався в п`ятницю, частина учасників не змогли на нього потрапити через відмову бритоголових хлопців пустити у приміщення, посилаючись на відсутність їх прізвищ у списках», - зазначив банкір.

На його думку, основною причиною такої поведінки з боку керівництва Асоціації українських банків є той факт, що головним пунктом порядку денного було переобрання президента і голови ради Асоціації, а також внесення змін до статуту організації. А.ВОЛАК вважає, керівництво АУБ намагалося будь-яким способом домогтися свого переобрання, при тому що банкірів хвилювали більш актуальні питання.

Крім того, на його думку, на сьогодні керівництво Асоціації поглиблює внутрішній конфлікт серед українських банків, у зв`язку з чим більшість банкірів вважають за необхідне провести оновлення організації.

При цьому А.ВОЛАК впевнений, що з`їзд АУБ неодмінно відбудеться, але він буде позачерговий, після того як зберуть необхідну кількість підписів членів Асоціації. Водночас, деякі банкіри висловлюють невдоволення політикою, що проводиться керівництвом Асоціації, за що президент АУБ Олександр СУГОНЯКО і голова ради АУБ Станіслав АРЖЕВІТІН можуть позбутися своїх посад.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції керівництво Асоціації українських банків (АУБ) заявило про можливу причетність Національного банку України до зриву XV з`їзду організації, зокрема тиску на членів Асоціації, яке призвело до масового відкликання заявок на участь в сьогоднішньому з`їзді банківського об`єднання з подальшим його зривом через відсутність кворуму.