Міжбанк: закриття торгів - 7,9945/7,9970 грн./дол.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9935/7,9970, на 12:00 ціни підвищилися до 7,9950/7,9975. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних позначках - 7,9945/7,9970 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2830/33, на 12:00 ціни піднялися - 0,2840/42. На час закриття торгів ціни знизилися - 0,2835/37. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2200 (+0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4190/1,4305. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 11,3515/11,3595, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,3990/11,4055. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали - 11,3640/11,3715.