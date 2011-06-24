У Києві презентували «Єдиний дозвільний центр»

У Києві презентовано «Єдиний дозвільний центр», у якому з 1 липня буде видаватись вся дозвільна документація.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Під час презентації роботи дозвільного центру на Координаційній раді з питань розвитку підприємництва, Р.КРАМАРЕНКО розповів, що 6 червня було підписане розпорядження «Про видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності», яким заборонено видавати будь-які документи дозвільного характеру поза межами міського дозвільного центру.

Сьогодні цей центр працює у приміщенні Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва – до роботи залучено 14 структур міського рівня та 8 центрального, які видають 52 види документи.

«Алгоритм роботи міського дозвільного центру полягає у наданні якісних послуг на європейському рівні. Наприклад, для того щоб почати бізнес необхідно отримати дозволи. Раніше підприємець змушений був бігати по інстанціях, витрачати час, кошти, отримувати юридичні консультації, звертатися до посередників, не знаючи навіть які саме документи йому необхідно отримати для законного функціонування. При повноцінній роботі дозвільного центру вирішуються питання законності отримання документів та скорочується час їх проходження в 3-10 разів за рахунок чітко визначеної процедури видачі дозвільних документів та організації спілкування чиновників між собою», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Автоматизована система електронного документообігу забезпечить автоматизацію обробки, зберігання та передачі документів, моніторинг виконання дозвільних процедур, інформування та консультування суб`єктів господарювання.

«Головна перевага електронного документообігу в тому, що заявник має можливість відстежувати проходження своїх документів не виходячи з офісу або будинку завдяки мережі «Інтернет», а також безпосередньо в дозвільному центрі, скориставшись інформаційним кіоском, або звернувшись до співробітників дозвільного центру за інформаційною стійкою», - сказав він.

Крім того, в планах максимальне скорочення процедури за рахунок електронної черги – заявник на терміналі обирає потрібну послугу, отримує талон і спокійно чекає на дивані перед монітором. «До того ж, електронна черга дає нам можливість постійного моніторингу – ми завжди знаємо скільки відвідувачів чекають надання послуг, яка черга на кожен вид послуг, скільки відвідувачів прийнято, скільки часу кожен з них чекав своєї черги і як довго його обслуговував працівник», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.