Держборг України в травні зменшився на 0,7% – до 57,78 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 травня 2011 року становив 460 млрд. 575 млн. 646,54 тис. грн., або 57 млрд. 784 млн. 313,2 тис. дол., що на 0,7% менше показника на кінець квітня 2011 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 травня 2011 р. становив 294 млрд. 092 млн. 385,68 тис. грн. (63,85% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 36 млрд. 092 млн. 385,68 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 166 млрд. 483 млн. 260,86 тис. грн. (36,15%), або 20 млрд. 887 млн. 167,97 тис. дол.

Державний борг України на кінець травня 2011 р. становив 345 млрд. 099 млн. 158,18 тис. грн. (74,93%), або 43 млрд. 296 млн. 509,45 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 192 млрд. 278 млн. 074,55 тис. грн. (41,75%), або 24 млрд. 123 млн. 412,86 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 152 млрд. 821 млн. 083,63 тис. грн. (33,18%), або 19 млрд. 173 млн. 096,59 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 115 млрд. 476 млн. 488,36 тис. грн. (25,07%), або 14 млрд. 487 млн. 803,75 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 101 млрд. 814 млн. 311,13 тис. грн. (22,11%), або 12 млрд. 773 млн. 732,37 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 662 млн. 177,23 тис. грн. (2,97%), або 1 млрд. 714 млн. 071,38 тис. дол.

У січні-травні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 28 млрд. 280 млн. 895,34 тис. грн. (6,54%). Державний зовнішній борг збільшився на 10 млрд. 464 млн. 757,55 тис. грн. (5,76%), в основному за рахунок зростання курсу іноземних валют до гривні і дорозміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) на суму 100 млн. дол., розміщення облігацій зовнішньої держпозики на 1,5 млрд. дол. Державний внутрішній борг зріс на 11 млрд. 158 млн. 985,57 тис. грн. (7,88%), в основному за рахунок випуску ОЗДП для фінансування дефіциту Держбюджету, капіталізації НАК «Нафтогаз України» на суму 5 млрд. грн. і капіталізації ПАТ «Родовід Банк» на суму 3,95 млрд. грн.

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 657,15 млн. грн. (6,12%), за рахунок зростання курсів іноземних валют до гривні і залучення під державну гарантію коштів (єврооблігації) в обсягу 690 млн. дол. США для ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 06.02.2011 № 104 і від 06.04.2011 № 387.

При цьому в травні 2011 року сума державного і гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 2 млрд. 747,7 млн. грн. в основному, за рахунок погашення внутрішнього і зовнішнього державного боргу і зниження курсу СПЗ до національної валюти.