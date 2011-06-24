НБУ з 29 червня посилює нормативи валютного регулювання для банків

Національний банк України своїми постановами №204 і №205, тексти яких має у своєму розпорядженні УНІАН, робить жорсткішими нормативи валютного регулювання для банків.

Постанови набувають чинності з 29 червня 2011 року.

Зокрема, постановою №205 передбачено скорочення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) з 20% до 5%.

Ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) залишається на рівні 10%.

Регулятор своєю постановою №204 вніс зміни в Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції і контроль за їх дотриманням уповноваженими банками.

Так, Нацбанк скоротив з 1 місяця до 10 днів термін виконання банком нововстановлених лімітів.

Крім того, НБУ зобов`язав банки щодня виконувати вказані ліміти (на сьогодні звітними даними вважається середньоарифметичне значення ліміту за місяць).

Своєю постановою №204 НБУ також вніс зміни в Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства.

Так, Нацбанк застосовуватиме санкції до тих банків, які допустили порушення ліміту підряд п`ять або більше разів (на сьогодні заходи впливу застосовуються в разі порушення ліміту два місяці підряд). Санкція у вигляді обмеження проведення ряду операцій застосовуватиметься до банку, який порушив ліміт десять чи більше днів підряд.

НБУ також передбачив, що банк має право купувати іноземну валюту в межах встановленого ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції винятково за умови дотримання порядку формування обов`язкових резервів за попередній звітний період.

Банк, у разі перевищення встановленого розміру ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції, зобов`язаний продати суму такого перевищення не пізніше наступного банківського дня.

У документі також вказується, що банк, який допустив порушення значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції, не має права здійснювати купівлю іноземної валюти у Національного банку під час здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України впродовж періоду існування цього порушення і наступних 30 календарних днів з дати приведення розміру загальної довгої відкритої валютної позиції у відповідність зі встановленим НБУ значенням ліміту.