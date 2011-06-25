Обсяг продажу валюти на міжбанку 24 червня склав 850,6 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 24 червня ц.р. становив 850,6 млн. дол. (у еквіваленті), що на 64,5 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 676,2 млн. дол.

Як повідомлялося, цього дня на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 7,9935/7,9970, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9950/7,9975. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9945/7,9970 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2830/33, до 12:00 ціни піднялися - 0,2840/42. На час закриття торгів ціни знизилися - 0,2835/37. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,2200 (+0,0950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4190/1,4305. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями 11,3515/11,3595, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,3990/11,4055. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали - 11,3640/11,3715.