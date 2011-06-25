Київ на розвиток туризму до 2015 року має намір передбачити понад 7 млрд. грн.

Київ, згідно з проектом Міської цільової програми розвитку туризму Києва до 2015 року, планує профінансувати заходи на суму понад 7 млрд. грн., із яких 30 млн. грн. - кошти міського бюджету, решта - кошти приватних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК у ході громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, присвяченого розвитку туризму в столиці.

«Загальне фінансування програми планується десь на рівні понад 7 млрд. грн., із яких лише близько 30 млн. грн. піде бюджетних коштів, решта коштів – залучені кошти інвестора», - сказав він.

За словами О.МАЗУРЧАКА, проектом передбачено проведення 83 заходів, якими заплановано впорядковування існуючих експозиційних об`єктів, створення стоянок для автотранспорту, розвиток необхідної інфраструктури, інформаційного забезпечення, розвиток індустрії дозвілля.

За даними першого заступника голови КМДА, на сьогодні в столиці функціонує 150 закладів розміщення на 9,6 тис. номерів, із яких 108 готелів на 8 тис. номерів. Програмою передбачається збільшити кількість закладів розміщення до 173 на 13 тисяч номерів, а також привернути в столицю міжнародних готельних операторів. При цьому планується, що до 2015 року кількість в`їзних туристів досягне 1,5 млн. осіб.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що проект програми планується винести на розгляд сесії Київради після проведення громадського обговорення.