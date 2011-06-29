Янукович: кредити попереднього уряду під 27-28% – "це взагалі дикість"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що співпраця Міжнародного валютного фонду з Україною є свідченням довіри до держави і її банківської системи.

Про це він заявив у інтерв’ю журналістам українських телеканалів, повідомляє прес-служба президента.

В.ЯНУКОВИЧ звернув особливу увагу на умови співпраці України з МВФ. «Ми ніколи не будемо брати кредити під відсотки, під які це робив попередній уряд – 27, 28% – це взагалі дикість. Це питання, на яке ще теж потрібно буде давати відповідь. Ми зараз беремо кредити у діапазоні від 5,7% приблизно до 6,5%», – заявив чинний президент.

Він назвав МВФ своєрідним «індикатором» для світової фінансової банківської системи. «Якщо МВФ має справу з будь-якою країною, має програми – це означає, що є довіра. Це означає, що ця країна здатна виконувати свої зобов’язання, що вона - конкурентоспроможна», - вважає В. ЯНУКОВИЧ.