Янукович не збирається відправляти у відставку уряд Азарова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не збирається відправляти у відставку уряд Миколи АЗАРОВА.

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Це елементи української політики, і хтось грає в ці ігри, щоб послабити цю владу. Микола Янович тяжко, зі скрипом, із зауваженнями різними – що цілком природно – але працює», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, сьогодні завдяки роботі уряду державний бюджет отримав додатково 14 мільярдів гривень.

Він також розповів, що зробив зауваження голові НБУ Сергію АРБУЗОВУ і М.АЗАРОВУ у зв’язку з їхньою суперечкою, що була винесена на широкий загал через лист голови НБУ. «Я зробив зауваження, щоб вони у цих своїх відносинах дотримувались певного порядку, встановленого у багатьох країнах, в тому числі в Україні. Ми не зацікавлені, щоб у нашу внутрішню кухню хтось ліз», - заявив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що висновки з цієї суперечки, зокрема, і щодо можливої відставки уряду, робити не слід.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня С.АРБУЗОВ у листі до М.АЗАРОВА висловив занепокоєння Нацбанку загрозою посилення інфляції. Так, за словами голови НБУ, у квітні ц.р. зростання індексу споживчих цін прискорилося до 9,4% у річному вираженні. Враховуючи тенденції до зростання світових цін на сировину і низьку базу порівняння минулого року, до середини літа споживча інфляція може досягти 12-13% у річному вираженні. Голова НБУ також вказав на ризики у разі припинення співпраці з МВФ.