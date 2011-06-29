Міжбанк: відкриття торгів - 7,9905/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9905/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2850/54, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,5010/11,5090. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4411/13 (субота - 1,4177/79).

У суботу Нацбанк на ринок не виходив.