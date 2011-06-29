Призначення нового голови МВФ не позначиться на співпраці з Україною - експерт

Призначення міністра економіки і фінансів Франції Крістін Лагард новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) не матиме істотного впливу на співпрацю з Україною.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

«Думаю, що істотно на співпрацю з Україною призначення нового глави МВФ навряд чи позначиться. Вона (Крістін Лагард - УНІАН) буде тільки входити в свої повноваження, буде розбиратися, буде відносно спокійною в прийнятті рішень протягом першого року своєї роботи. Тому, швидше за все, це буде процедурне питання» - сказав М. ІВЧЕНКО. - «Є вимоги МВФ щодо цін на газ для населення, пенсійної реформи, відповідно вони будуть виставлятися в першу чергу і я не думаю, що це призначення якось прискорить або сповільнить виконання цих вимог, вплив буде нейтральним».

Крім того, він упевнений, що українській владі навряд чи вдасться домогтися від нового керівництва будь-яких поблажок щодо термінів проведення реформ або, можливо, їх меншої радикальності.

«Я не думаю, що нам (українській стороні - УНІАН) вдасться на нового керівника якось натиснути і продавити свою точку зору» - каже М. ІВЧЕНКО.

У той же час він відзначив, що судячи з заяв, які вже зробила новий директор-розпорядник МВФ, політика Фонду тепер буде направлена ​​на зміцнення його впливу на світову економіку, що ймовірно означає нарощування обсягів кредитування. При цьому, умови надання фінансової допомоги з боку МВФ, швидше за все, залишаться колишніми.

«Я не думаю, що політика буде сильно мінятися, хоча вона сказала, що намагатиметься відродити і збільшити вплив МВФ у світових економічних процесах. Тобто це говорить про те, що загальний напрямок буде на те, щоб виділяти гроші, щоб допомагати тим чи іншим країнам виходити з кризи. Але вона не сказала нічого щодо зміни принципів надання кредитів. Я думаю, що якоїсь істотної зміни в принципах видачі кредитів не буде» - вважає Івченко.

При цьому, на його думку, підтримка кандидатури К. Лагард Китаєм, Росією та Бразилією може бути сигналом збільшення впливу цих країн у МВФ.

«Доля і вплив країн, що розвиваються в МВФ буде поступово підвищуватися. Її (К. Лагард - УНІАН) підтримали Китай, Росія і Бразилія, я не виключаю, вплив цих країн буде поступово збільшуватися» - говорить Івченко.

Як повідомляв УНІАН, 55-річна Крістін Лагард, яка до недавнього часу очолювала Міністерство економіки і фінансів Франції, обрана новим директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду.

Посада стала вакантною після відставки Домініка СТРОСС-КАНА.

П'ятирічний термін перебування К. Лагард на посаді директора МВФ почнеться 5 липня.