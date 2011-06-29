Річний дохід Пшонки у 2010р. становив 853 тис.грн., його заступника – майже 650 тис.грн.

Річний дохід генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ у 2010 році становив 853 тис. 188 грн., його першого заступника Рената КУЗЬМІНА – 648 тис. 700 грн.

Про це пише газета «Сегодня» (випуск № 138 (3855)) з посиланням на декларації службовців за минулий рік.

Крім того, повідомляє видання, обласні прокурори, на вимогу генпрокурора також опублікували свої декларації про доходи за 2010 р. Газета склала рейтинг найбагатших і найбідніших прокурорів згідно зі звітами, а також даними про доходи членів прокурорських сімей.

Так, за В.ПШОНКОЮ, загальний дохід сім`ї якого становив 1 млн. 408 тис. грн., у рейтингу найбагатших розмістився Р.КУЗЬМІН - 1 млн. 143,7 тис. грн. сімейного доходу.

Далі розмістилися: Юрій ГОЛУБ, який працює в Хмельницькій області, його особистий і сімейний доходи становлять відповідно 589,5 тис. грн. і 1 млн. 22,9 тис. грн.; Геннадій ТЮРІН, Харківська область, – 379,5 тис. грн. і 698,7 тис. грн.; Микола ГОШОВСЬКИЙ, Івано-франківська область, – 422,1 тис. грн. і 680,4 тис. грн.; Сергій ЛЕНСЬКИЙ, Сумська область, – 141,7 тис. грн. і 664,5 тис. грн. і Василь ПРИСЯЖНЮК, Рівненська область – в декларації якого вказано лише розміри зарплати і матеріальної допомоги.

Менше за всіх у 2010 році заробив прокурор Полтавської області Андрій МИРОНОВ (99 тис. грн. доходу разом з членами сім`ї), який минулого року очолював районну прокуратуру Полтави. При цьому його особистий дохід становив 68 тис. грн. Відзначило видання і прокурора Одеської області Ігоря ПРОЦЕНКА, у якого немає ані квартири, ані машини, ані землі.

Також газета пише, що прокурори здебільшого володіють позашляховиками. Так, на власних джипах їздять глави Івано-франківської, Чернігівської, Луганської, Київської обласних прокуратур. Підопічні В.ПШОНКИ з Тернопільської області, Волинської (числиться за сім`єю), Миколаївської областей володіють «Лексусами». Більше всього авто — по три — у прокурорів Львівської Віталія КОВБАСЮКА (два «Мітсубіши», у тому числі і один сімейний, і «Тойота») і Дніпропетровської областей Наталії МАРЧУК (особиста «Тойота» і два «Лексуси» на сім`ю). Крім того, Н.МАРЧУК має найбільший будинок – площею 502 кв. м і квартиру - 212 кв. м.

Разом з тим прокурор Кіровоградської області Олег ЛЕВИЦЬКИЙ задекларував ГАЗ-21, а Черкаської Микола ЛІСОВИЙ - «Москвич» 2140. В останнього близькі родичі володіють «Мітсубіши».

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генеральний прокурор В.ПШОНКА зобов`язав прокурорів усіх областей до кінця тижня оприлюднити декларації про доходи за 2010 рік.