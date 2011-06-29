Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9860-7,9920 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 7,9905/7,9950, на 12:00 ціни знизилися - 7,9870/7,9915. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 7,9860/7,9920 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2850/54, на 12:00 ціни знизилися - 0,2848/50. На час закриття торгів ціни піднялися - 0,2850/53. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 27,9601 (-0,2574).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,4340/1,4445. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,5010/11,5090, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4835/11,4940. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли: 11,5185/11,5315.