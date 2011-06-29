Роз’яснювальна робота податківців з підприємцями забезпечила погашення 400 млн. грн. боргів із зарплати

За наслідками індивідуальної роз’яснювальної роботи з керівниками суб’єктів господарювання 4,2 тис. підприємств погасили заборгованість із заробітної плати на загальну суму майже на 400 млн. грн.

Про повідомив заступник голови Державної податкової служби України Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС.

До прокуратури податківці передали матеріали на 2 тис. юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість перед своїми працівниками.

«Крім цього, з початку року 33 тис. підприємств збільшили розмір заробітної плати – в першу чергу, ті з них, хто платив «мінімалку» або навіть менше. Такі результати свідчать, що наші фахівці, що працюють з роботодавцями, були досить переконливими», - зазначив О.КЛИМЕНКО.

Він додав, що прокуратура отримали від ДПС 12 тис. матеріалів щодо підприємств, де надто низький рівень оплати праці.

О.КЛИМЕНКО також відзначив інші органам виконавчої влади, які беруть участь у вирішенні проблем заборгованості з заробітної плати. «Завдяки роботі тимчасових комісій при обласних адміністраціях ще 3,2 тис. підприємств розрахувалися з працівниками на 390 млн. грн. Бюджет отримав 58,2 млн. податку на доходи фізичних осіб. Також 10 тис. роботодавців підвищили рівень оплати праці. Я можу констатувати, що наші ініціативи щодо боротьби з тіньовою зайнятістю, з безпідставною невиплатою зарплатні знаходять підтримку», - підкреслив О.КЛИМЕНКО.